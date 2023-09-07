قنابل حارقة وانفجار لغمين.. ماذا يجري عند الحدود؟

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أقدمت دورية تابعة للجيش الاسرائيلي مؤلفة من جيبين عسكريين، ترجل منها عدد من جنود المشاة، على رمي قنابل حارقة باتجاه خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون عند محلة الكروم الشراقي، ما أدى إلى اندلاع حريق في المحلة المذكورة.ولدى حضور آلية من الدفاع المدني لاطفاء الحريق، اطلق عناصر من الجيش الاسرائيلي النار في الهواء، لمنع فريق الدفاع المدني من اطفاء الحريق.وسجل حتى الساعة انفجار لغمين ارضيين من المخلفات الاسرائيلية جرّاء الحريق.