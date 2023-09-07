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لبنان

مساء اليوم... أطلق النار من رشاش حربي في القبة

Lebanon 24
07-09-2023 | 14:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المدعو "ا.ح" أطلق النار من رشاش حربي في الهواء، في محلة شارع البقار - القبة، وفرّ بعدها إلى جهة مجهولة.

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القبة

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