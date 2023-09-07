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لبنان

سماع أصوات إنفجارات وإطلاق نار كثيف... الإشتباكات تعود إلى مخيّم عين الحلوة وهكذا بدأت

Lebanon 24
07-09-2023 | 15:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع أصوات إنفجارات أعقبها  إطلاق نار كثيف في منطقتي التعمير والطوارئ، في مخيّم عين الحلوة.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ مجموعات "جند الشام" و"الشباب المسلم" نفذت هجوما مباغتاً على مراكز "حركة فتح" في حيّ البركسات.
 
 
وقد بدأ الهجوم بالقاء قنبلة، وإطلاق نار كثيف من حي الطوارئ، باتّجاه مراكز "فتح" في البركسات.
 
 
ووفق معلومات "لبنان 24"، فإنّ لا صحة لمقتل عنصرين من "حركة فتح" خلال الإشتباكات.
 
 
وشهد المخيّم حركة نزوح كثيفة، وطالت القذائف مدينة صيدا.
 
 
إلى ذلك، صدر عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان البيان التالي:

"تدعو هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان الى وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة، افساحا في المجال امام القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة وهيئة العمل المشترك في صيدا، للقيام بواجباتها وتنفيذ ما اوكل لها، من قبل هيئة العمل في لبنان".
 
كذلك، صدر عن "حركة فتح" وقوات الأمن الوطني الفلسطيني البيان التالي:

"أحبطت حركة "فتح" وقوات الأمن الوطني الفلسطيني محاولة تسلسل وهجوم نفذتها العصابات الإرهابية من قتلة الشهيد اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه على مقرات حركة "فتح"، وتصدّت لمحاولة الهجوم الفاشلة التي نفذتها عصابات الإجرام بهدف إفشال نتائج اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك. ووسط استمرار إطلاق الرصاص والقذائف بشكل عشوائي من قبل هذه المجموعات حتى اللحظة ما زالت قوات الأمن الوطني وحركة "فتح" تعمل على الرد على مصادر النيران وصد هذا الهجوم الغاشم على أهلنا ومخيمنا".
 
 
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