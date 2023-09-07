سماع أصوات إنفجارات وإطلاق نار كثيف... الإشتباكات تعود إلى مخيّم عين الحلوة وهكذا بدأت

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع أصوات إنفجارات أعقبها إطلاق نار كثيف في منطقتي التعمير والطوارئ، في مخيّم عين الحلوة.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ مجموعات "جند الشام" و"الشباب المسلم" نفذت هجوما مباغتاً على مراكز "حركة فتح" في حيّ البركسات.

وقد بدأ الهجوم بالقاء قنبلة، وإطلاق نار كثيف من حي الطوارئ، باتّجاه مراكز "فتح" في البركسات.

ووفق معلومات "لبنان 24"، فإنّ لا صحة لمقتل عنصرين من "حركة فتح" خلال الإشتباكات.

وشهد المخيّم حركة نزوح كثيفة، وطالت القذائف مدينة صيدا.

إلى ذلك، صدر عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان البيان التالي:



"تدعو هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان الى وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة، افساحا في المجال امام القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة وهيئة العمل المشترك في صيدا، للقيام بواجباتها وتنفيذ ما اوكل لها، من قبل هيئة العمل في لبنان".