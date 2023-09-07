باسيل: خوفي من العودة الى تحالف الطيّونة لتطيير الفرصة والرئاسة

قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل "لا يغامر أحد بأوهام التقسيم ولا يردّنا أحد الى مشاريع التهجير، فحماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم مجدداً من الأطراف كما حفلة التحريض في عين إبل، فمصلحة المسيحيين في الدولة لا دويلات الحرب وصناديق الميليشيات".

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وأضاف باسيل خلال عشاء هيئة قضاء البترون: "يهوّلون على الناس بأن الصندوق الائتماني هو بيع لأملاك الدولة حتى يمنعوا عنهم المشاريع الوطنية".

وقال: "فيما نتواصل مع الفرنسيين لصيغة تحاور ينتهي بجلسات تؤمن انتخاب الرئيس يدعو رئيس المجلس لحوار تقليدي بصيغة ملتبسة، وبالمقابل، ترفض المعارضة الحوار بالمطلق وكأنّها تؤدي خدمة له لتطيّر الجلسات المفتوحة، وخوفي من العودة الى تحالف الطيّونة لتطيير الفرصة والرئاسة".