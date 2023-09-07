على إثر إشتباكات عين الحلوة... بيان عاجل لهيئة العمل الفلسطيني المشترك هذا ما جاء فيه

صدر عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان البيان التالي:



"تدعو هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان الى وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة، افساحا في المجال امام القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة وهيئة العمل المشترك في صيدا، للقيام بواجباتها وتنفيذ ما اوكل لها، من قبل هيئة العمل في لبنان".

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