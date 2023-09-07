المرتضى: بإصرارنا أنجزنا استرداد آثارنا من نيويورك

أشار وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الى ان "انجاز استرداد آثارنا المسروقة من نيويورك كان بفضل إصرار وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، وتعاون المدعي العام في نيويورك بوغدانوس، والجهود الكبيرة التي بذلتها السفيرة عبير طه".

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وكان المكتب الإعلامي في وزارة الثقافة قد أعلن ان "فور وصول الفسيفساء من نيويورك الى بيروت سيقام حفل لمناسبة استعادة هذه القطع الاثرية التي كانت قد سرقت من لبنان خلال الحرب الاهلية من لبنان، في حضور رئيس مجلس الوزارء نجيب ميقاتي والوزير المرتضى".



وسيتخلل الحفل تكريم كل من المدعي العام بوغدانوس الذي "ابدي تجاوبًا منقطع النظير في التعاون لاسترداد الفسيفساء، وايضا تكريم السفيرة طه التي بذلت جهودا جمة طوال الفترة السابقة كان لها الاسهام الكبير في تمكين لبنان من استرداد تلك الآثار القيّمة".