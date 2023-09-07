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لبنان

اوّل تعليق "لحركة فتح" وقوات الأمن الوطني الفلسطيني... ماذا قالت عن تجدّد إشتباكات "عين الحلوة"؟

Lebanon 24
07-09-2023 | 16:18
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صدر عن "حركة فتح" وقوات الأمن الوطني الفلسطيني بيان، حول تجدد الإشتباكات في مخيّم عين الحلوة، وقد جاء فيه:

"أحبطت حركة "فتح" وقوات الأمن الوطني الفلسطيني محاولة تسلسل وهجوم نفذتها العصابات الإرهابية من قتلة الشهيد اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه على مقرات حركة "فتح"، والتصدّي لمحاولة الهجوم الفاشلة التي نفذتها عصابات الإجرام بهدف إفشال نتائج اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك. 
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ووسط استمرار إطلاق الرصاص والقذائف بشكل عشوائي من قبل هذه المجموعات حتى اللحظة ما زالت قوات الأمن الوطني وحركة "فتح" تعمل على الرد على مصادر النيران وصد هذا الهجوم الغاشم على أهلنا ومخيمنا".
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