لا إرتدادات سلبية على الدولار

استبعد مصدر مصرفي حصول ارتدادات سلبية على وضعية الدولار، ضمن الخط المقرَّر ربطه بلبنان مجدداً بالوكالات والمؤسسات المالية الدولية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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