Advertisement

لبنان

أبي المنى: لقاء الراعي المقرّر اليوم سيؤكد على أهمية التلاقي والتواصل

Lebanon 24
07-09-2023 | 19:30
A-
A+
Doc-P-1105176-638297344365128943.jpg
Doc-P-1105176-638297344365128943.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د. سامي أبي المنى أن "لقاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي المقرر اليوم سيؤكد على أهمية التلاقي والتواصل بالدرجة الأولى، خصوصا في ظل المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن وتستوجب تضافر الجهود من أجل الخروج من مستنقع الأزمات الذي نحن فيه".
Advertisement
وأضاف في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية: "ثمة استحقاقات وطنية عدة يجب ان تؤخذ من خلال هذه الزيارة بعين الاعتبار ومنها: أهمية المصالحة السياسية بين جميع المكونات والمعنيين، وإعلاء شأن الحوار الوطني المجدي الذي لا مفر منه، للخروج من المعضلات ووضع البلد على سكة النهوض، بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة".
وأردف بالقول: "الزيارة خطوة لابد منها من اجل التفكير معا في الأهداف التي انطلقت على أساسها المصالحة بعد 22 عاما على إنجازها، لجهة تثبيت أبناء الجبل في ارضهم والتمسك بها وإطلاق المشاريع الاستثمارية بهذا الخصوص، من هنا أطلقنا على لقاء الزيارة في مكتبة بعقلين الوطنية، وهي إحدى محطات البطريرك الراعي "ثمار المصالحة وآفاق المستقبل"، فنحن بحاجة إلى العمل معا لتثبت أبناء الجبل في أرضهم".
وتابع: "لقاء الجمعة هدفه تثمير المصالحة حيث سنجيب من بعقلين على سؤال أساسي: كيف يمكن تعزيز أمل الشباب بوطنهم ومنعهم من الهجرة وترك الوطن". (الأنباء الكويتية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:06 | 2023-09-07
01:15 | 2023-09-08
01:00 | 2023-09-08
00:20 | 2023-09-08
23:10 | 2023-09-07
23:02 | 2023-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24