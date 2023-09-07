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لبنان
100 مليون دولار لقوى الأمن؟
Lebanon 24
07-09-2023
|
22:45
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تبيّن أن الزيارة التي قام بها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى السعودية لم تسفر عن تحقيق الهدف المتوخّى من تواجده لمدّة أربعة أيام. منصوري كان يسعى للحصول على دعم لقوى الأمن الداخلي بقيمة 100 مليون دولار من السعودية، أسوة بما يحصل عليه الجيش من الأميركيين، إذ إن هذا الأمر سيوفّر عليه عناء جمع الدولارات من السوق. وهذه المسألة كان منصوري ناقشها في وقت سابق مع السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي أبدى إيجابية تجاه الطرح. منصوري كان يأمل بأن يلتقي على هامش المؤتمر المدعوّ إليه في السعودية، بعدد من المسؤولين الرسميين على مستوى القرار المطلوب اتخاذه تجاه خطوة كهذه، إلا أن اللقاءات في المؤتمر اقتصرت على المحافظ المركزي السعودي ورؤساء مجالس إدارة عدد من المصارف فضلاً عن مستثمرين سعوديين وعدد من أفراد الجالية اللبنانية في السعودية.(جريدة الاخبار)
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