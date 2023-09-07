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لبنان
رئيس قبل نهاية العام... وإلّا الفوضى الشاملة؟!
Lebanon 24
07-09-2023
|
22:46
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نقلت " نداء الوطن"ان مرجعا رفيعا سمع من موفد دولي مهم زار بيروت حديثاً، «أنّ لبنان محكوم بالاستقرار والأمن وسلمه الأهلي لن يهتز، واستقرار لبنان حاجة داخلية بقدر ما هو حاجة خارجية وتحديداً لدول الجوار، وكل الكلام عن احتمالات وقوع أحداث أمنية تنتشر على مساحة لبنان يقع في دائرة التهويل لفرض وقائع سياسية تحت ضغط الحاجة للأمان لدى اللبنانيين ورفض العودة إلى أيام صعبة ومؤلمة خلت».
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ويوضح المرجع أنّ «عدم إعلان العقوبات دفعة واحدة سببه عدم تعقيد الأمور نسبياً، فهذا السيف المصلت يؤتي ثماره كلما حاول البعض اللعب خارج الدائرة المرسومة، وعملية تقطيع الوقت ستنتهي مع انتهاء مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان – ايف لودريان هذا الشهر، والذي في أحسن الأحوال لن يقرّ بفشل مساعيه انما سيعلن أنّه سيضع حصيلة نتائج مهمته على طاولة الخماسية العربية والدولية التي يعود إليها القرار، وهذه الخماسية أخذت قرارها وكررته في البيانات التي صدرت عنها وخلاصته: انتخاب رئيس غير فاسد وتشكيل حكومة فاعلة ومنتجة واقرار الاصلاحات».ويكشف المرجع عن «أنّ موفداً قطرياً يحمل صفة أمنية سيصل بيروت نهاية الأسبوع الحالي، وهو سيقوم بالتحضيرات لمرحلة ما بعد لودريان، أي لمجيء موفد يمثل أيضاً الخماسية العربية والدولية يحمل معطيات وتوجهات سياسية واقتصادية ومالية، وستصبح المنظومة الحاكمة أمام واحد من خيارين: إمّا الذهاب إلى انتخاب رئيس جمهورية ليس طرفاً يكون مدخلاً للإنقاذ لأنّ الاستعدادات الخليجية منجزة لمباشرة عمليات استثمار واسعة في لبنان، وإمّا الاستمرار بذات النهج التعطيلي والاستقوائي وحينها سيغرق لبنان في قعر جديد تصعب معه أي عملية انقاذ».كما يكشف المرجع أنّ المعطيات الدولية الحاسمة والتي سمعها من الموفد الدولي، تفيد «بأنّه سيكون للبنان رئيس للجمهورية قبل نهاية العام الحالي، اذا سارت الأمور كما هو مرسوم لها، ولكم في رسائل كبير مستشاري الطاقة في البيت الأبيض أموس هوكشتاين خلال زيارته إلى لبنان الدليل القاطع على أنّ زمن الاستقرار سيبدأ، وزيارتاه إلى كل من الروشة المفتوحة على كل الاتجاهات والى بعلبك معقل «حزب الله» رسالة عملية وتنفيذية بأنّ الأمور ذاهبة إلى الحل وليس إلى الحرب».
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