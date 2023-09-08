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لبنان

الصيفية لم تنتهِ بعد: استعدوا لموجة حارة جديدة.. وهذا موعد انحسارها

Lebanon 24
08-09-2023 | 00:20
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ انه بعدما ضربت العاصفة دانيال، اليونان وتمددت نحو شرق تركيا وبلغاريا، وأغرقت بمياه الفيضانات شرق اسطنبول ودمرت البنى التحتية في قسم كبير من اليونان واغرقت المنازل وجرفت عدداً من السيارات نحو البحر وقسماً منها دُمّر بسبب قوّة السيول، تتابع العاصفة المتوسطية "دانيال" عملها التخريبي في شمال ليبيا خلال اليومين المقبلين بحيث ستشهد المناطق الشمالية منها الواقعة على البحر المتوسط، أمطار طوفانية ستسبب السيول الجارفة وارتفاع منسوب المياه،
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وأضاف: "يستمر تدفق العواصف المدارية نحو اوروبا وستطال المنخفضات الجوية خلال الاسبوع المقبل بريطانيا واسبانيا وفرنسا وايطاليا والنمسا والمانيا وبلجيكا ستترافق مع امطار غزيرة ستساهم بتشكل الفيضانات والسيول المدمرة، وهذا ما ينتظر شمال ليبيا خلال اليومين المقبلَين."
امّا الوضع في لبنان فمختلف تماماً، اذ سيتعرض لكتلة حارة مصدرها مصر وسيناء (وليست من شبه الجزيرة العربية)، سترفع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية بحدود الـ 4 درجات، وذلك بين اليوم الجمعة وغدا السبت، لتنحرف شرقاً وتحلّ مكانها اجواء معتدلة يوم الاحد.

طقس لبنان وسوريا والاردن وفلسطين ليومي الجمعة والسبت: مشمس وحار جداً بسبب الموجة الساخنة المتجهة من صحراء مصر وسيناء شرقاً، ويعود الامر، الى نشاط منخفض السودان المتمركز بين جنوب مصر والسودان والبحر الاحمر والذي تراجعت قيم ضغطه نحو 1000hpa.

الحرارة على الساحل ليومي الجمعة والسبت : 32 / 34 نهاراً و 26 ليلاً  
في البقاع: 34/36 نهاراً و 22  ليلا
على الجبال 1200 متر: 31-32نهاراً و 19 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 27 نهاراً و  16 ليلاً
الرياح: غربية الى جنوبية غربية سرعتها 05 كم في الساعة، تنشط احيانا لتلامس 70 كم في الساعة في الشمال
الضغط الجوّي: 1006hpa
الرطوبة: بين 80 و 95%

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