32
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
23
o
بشري
33
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
استقالات في كهرباء لبنان ومحاولات لرأب الصدع
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-09-2023
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بالرغم من محاولات النفي الاعلامي المستمرة لوجود أي خلاف بين وزارة الطاقة والمياه، وإدارة كهرباء لبنان والمدراء الأساسيين فيها، إلا ان الأمور المثبتة على الأرض تشير الى العكس تماماً. فبعدما قرر المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك الإستقالة من منصبه بسبب الخلافات، علم "لبنان 24" من مصدر مطلع أن رئيسة القسم المالي بالوكالة هدى كفوري، التي تولت المنصب بعد وفاة المدير المالي لشركة كهرباء لبنان جورج عازوري، قدمت إستقالتها رسمياً بعدما إمتعضت من طريقة التعاطي ومن ساعات التحقيق التي إستُدعيت إليها بعد الخلاف الذي نشب بين الوزارة والوزير من جهة وكهرباء لبنان من جهة ثانية.
Advertisement
وأشارت مصادر مطلعة الى "أن الوضع الإداري للموظفين في الشركة غير سليم أبداً بسبب المشاحنات الأخيرة".
وبحسب اوساط شديدة الاطلاع فان وزراء سابقين للطاقة اجروا اتصالات مع حايك لثنيه عن تقديم استقالته، كما ان وزير الطاقة حضر الى شركة كهرباء لبنان قبل يومين في محاولة لرأب الصدع والايحاء بعدم وجود خلافات".
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الشاب محمد يستدرج الفتيات ويصوّرهنّ ثم يبتزّهنّ.. الامن يعمم صورته وحساباته
Lebanon 24
الشاب محمد يستدرج الفتيات ويصوّرهنّ ثم يبتزّهنّ.. الامن يعمم صورته وحساباته
07:27 | 2023-09-07
07/09/2023 07:27:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تصدر مراسيم استعادة الجنسية.. واليكم الاسماء
Lebanon 24
الحكومة تصدر مراسيم استعادة الجنسية.. واليكم الاسماء
08:19 | 2023-09-07
07/09/2023 08:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على متن الطائرة.. توفي أثناء عودته من بطولة كأس العالم لكرة السلة
Lebanon 24
مأساة على متن الطائرة.. توفي أثناء عودته من بطولة كأس العالم لكرة السلة
06:48 | 2023-09-07
07/09/2023 06:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة "كريستال" ستيفاني عطالله تظهر مع حبيبها المغني الشهير في فيديو كليب.. اول كلمة
Lebanon 24
بطلة "كريستال" ستيفاني عطالله تظهر مع حبيبها المغني الشهير في فيديو كليب.. اول كلمة
10:40 | 2023-09-07
07/09/2023 10:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار لموظفي القطاع العام... إليكم ما قرّره مجلس الوزراء بشأن إعطاء تعويض شهري
Lebanon 24
خبر سار لموظفي القطاع العام... إليكم ما قرّره مجلس الوزراء بشأن إعطاء تعويض شهري
12:06 | 2023-09-07
07/09/2023 12:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:46 | 2023-09-08
بعد نشله لأحد المواطنين… وقع بقبضة الأمن
04:42 | 2023-09-08
صور حصرية..إصابة مبنى الأمن العام في سرايا صيدا بقذيفة هاون
04:41 | 2023-09-08
عين الحلوة تحت التوتر مُجدداً.. هذه قصّة الإشتباكات الأخيرة بين الأمس واليوم
04:15 | 2023-09-08
قيادي في "حماس": العبث بأمن المخيمات الفلسطينية في لبنان ممنوع
04:09 | 2023-09-08
الآن.. هكذا يبدو المشهد في مُخيم عين الحلوة بعد تجدّد الإشتباكات
04:06 | 2023-09-08
بيانٌ مهم من "الأمن العام".. إليكم ما جاء فيه
فيديو
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
08/09/2023 11:55:32
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
08/09/2023 11:55:32
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
08/09/2023 11:55:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24