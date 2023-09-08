استقالات في كهرباء لبنان ومحاولات لرأب الصدع

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بالرغم من محاولات النفي الاعلامي المستمرة لوجود أي خلاف بين وزارة الطاقة والمياه، وإدارة كهرباء لبنان والمدراء الأساسيين فيها، إلا ان الأمور المثبتة على الأرض تشير الى العكس تماماً. فبعدما قرر المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك الإستقالة من منصبه بسبب الخلافات، علم "لبنان 24" من مصدر مطلع أن رئيسة القسم المالي بالوكالة هدى كفوري، التي تولت المنصب بعد وفاة المدير المالي لشركة كهرباء لبنان جورج عازوري، قدمت إستقالتها رسمياً بعدما إمتعضت من طريقة التعاطي ومن ساعات التحقيق التي إستُدعيت إليها بعد الخلاف الذي نشب بين الوزارة والوزير من جهة وكهرباء لبنان من جهة ثانية.وأشارت مصادر مطلعة الى "أن الوضع الإداري للموظفين في الشركة غير سليم أبداً بسبب المشاحنات الأخيرة".وبحسب اوساط شديدة الاطلاع فان وزراء سابقين للطاقة اجروا اتصالات مع حايك لثنيه عن تقديم استقالته، كما ان وزير الطاقة حضر الى شركة كهرباء لبنان قبل يومين في محاولة لرأب الصدع والايحاء بعدم وجود خلافات".