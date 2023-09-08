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لبنان

سيناريو يشبه "جلسات التصويت" لمعوض

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-09-2023 | 02:15
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من المتوقع ان تعود الحركة السياسية الى طبيعتها في الأيام المقبلة بعد اسابيع من الركود والمراوحة، وتحديدا في الملف الرئاسي، اذ قد يشهد المجلس النيابي جلسات انتخاب جديدة بعد طول انقطاع.
وترى مصادر مطلعة انه فور عودة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت الاثنين وعقد لقاءاته واجتماعاته يومي الثلاثاء والاربعاء استكمالا لمهمته، فان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد يدعو الى جلسات متتالية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
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وبحسب المصادر "فإن هذه الجلسات ستكون مشابهة للجلسات الاولى للمجلس التي كان يتم التصويت فيها لصالح رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض، ما يعني ان الجلسات لن تكون مفتوحة كما يعتقد البعض".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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