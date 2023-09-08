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لبنان

"التيار" غير قلق مما حصل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-09-2023 | 01:45
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بعد تسريب معلومة صحافية عن لقاء جمع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بقائد الجيش العماد جوزيف عون، اعطي هذا اللقاء أبعادا مرتبطة بالإستحقاق الرئاسي.
وبحسب مصادر مطلعة فإنه بعيدا عن المضمون السياسي الذي تم البحث فيه، يبدو ان قيادة "التيار الوطني الحر" غير قلقة من اي تنسيق يحصل بين قيادة الجيش والحزب.
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وتعتبر المصادر "ان رئيس "التيار" جبران باسيل لديه قناعة أن "حزب الله" لا يريد وصول قائد الجيش الى سدة الرئاسة، وعليه فإن  اي تواصل او تنسيق لن يؤدي الى تسوية رئاسية بين الطرفين".
وفي السياق ذاته كان لافتا ان "حزب الله" امتنع عن الخوض في موضوع اللقاء، وظهر ذلك في البيان الصادر أمس بعد الاجتماع الدوري للكتلة برئاسة رعد نفسه.
واكتفى البيان بتأكيد انفتاح "الحزب" على "ملاقاة أي جهدٍ أو مبادرة حوارية واقعية تُسهم في توفير فرص التوصل إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي".


المصدر: لبنان 24

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