32
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
23
o
بشري
33
o
بيت الدين
32
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"التيار" غير قلق مما حصل
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
08-09-2023
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تسريب معلومة صحافية عن لقاء جمع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بقائد الجيش العماد جوزيف عون، اعطي هذا اللقاء أبعادا مرتبطة بالإستحقاق الرئاسي.
وبحسب مصادر مطلعة فإنه بعيدا عن المضمون السياسي الذي تم البحث فيه، يبدو ان قيادة "التيار الوطني الحر" غير قلقة من اي تنسيق يحصل بين قيادة الجيش والحزب.
Advertisement
وتعتبر المصادر "ان رئيس "التيار" جبران باسيل لديه قناعة أن "حزب الله" لا يريد وصول قائد الجيش الى سدة الرئاسة، وعليه فإن اي تواصل او تنسيق لن يؤدي الى تسوية رئاسية بين الطرفين".
وفي السياق ذاته كان لافتا ان "حزب الله" امتنع عن الخوض في موضوع اللقاء، وظهر ذلك في البيان الصادر أمس بعد الاجتماع الدوري للكتلة برئاسة رعد نفسه.
واكتفى البيان بتأكيد انفتاح "الحزب" على "ملاقاة أي جهدٍ أو مبادرة حوارية واقعية تُسهم في توفير فرص التوصل إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي".
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الشاب محمد يستدرج الفتيات ويصوّرهنّ ثم يبتزّهنّ.. الامن يعمم صورته وحساباته
Lebanon 24
الشاب محمد يستدرج الفتيات ويصوّرهنّ ثم يبتزّهنّ.. الامن يعمم صورته وحساباته
07:27 | 2023-09-07
07/09/2023 07:27:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تصدر مراسيم استعادة الجنسية.. واليكم الاسماء
Lebanon 24
الحكومة تصدر مراسيم استعادة الجنسية.. واليكم الاسماء
08:19 | 2023-09-07
07/09/2023 08:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة على متن الطائرة.. توفي أثناء عودته من بطولة كأس العالم لكرة السلة
Lebanon 24
مأساة على متن الطائرة.. توفي أثناء عودته من بطولة كأس العالم لكرة السلة
06:48 | 2023-09-07
07/09/2023 06:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة "كريستال" ستيفاني عطالله تظهر مع حبيبها المغني الشهير في فيديو كليب.. اول كلمة
Lebanon 24
بطلة "كريستال" ستيفاني عطالله تظهر مع حبيبها المغني الشهير في فيديو كليب.. اول كلمة
10:40 | 2023-09-07
07/09/2023 10:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار لموظفي القطاع العام... إليكم ما قرّره مجلس الوزراء بشأن إعطاء تعويض شهري
Lebanon 24
خبر سار لموظفي القطاع العام... إليكم ما قرّره مجلس الوزراء بشأن إعطاء تعويض شهري
12:06 | 2023-09-07
07/09/2023 12:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:41 | 2023-09-08
عين الحلوة تحت التوتر مُجدداً.. هذه قصّة الإشتباكات الأخيرة بين الأمس واليوم
04:46 | 2023-09-08
بعد نشله لأحد المواطنين… وقع بقبضة الأمن
04:42 | 2023-09-08
صور حصرية..إصابة مبنى الأمن العام في سرايا صيدا بقذيفة هاون
04:15 | 2023-09-08
قيادي في "حماس": العبث بأمن المخيمات الفلسطينية في لبنان ممنوع
04:09 | 2023-09-08
الآن.. هكذا يبدو المشهد في مُخيم عين الحلوة بعد تجدّد الإشتباكات
04:06 | 2023-09-08
بيانٌ مهم من "الأمن العام".. إليكم ما جاء فيه
فيديو
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
08/09/2023 11:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
08/09/2023 11:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
08/09/2023 11:55:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24