أحزاب مسيحيّة مأزومة!

تقول مرجعية روحيّة مناطقية، خلال دردشة خاصّة "إنّ ملفّات عدّة ستُفتَحُ تباعاً بحقّ أحزاب مسيحيّة بسبب التزاماتها مع منظمات خارجيّة طيلة السنوات الماضية"، معتبرة أنّ "هذه الأحزاب ستدفع ثمن المسارات الملتوية التي سلكتها، وهي تسعى اليوم لشدّ العصب الديني والطائفي والمناطقي بهدف الإبقاء على الحاجة إليها قدر الإمكان".

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