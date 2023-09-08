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لبنان

بالتفاصيل: هكذا ستصبح رسوم الميكانيك

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-09-2023 | 03:15
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لفت مصدر إداري مطلع على ملف هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الى أن هذه الإدارة ستنطلق بوتيرة منظمة الأسبوع المقبل بعد تعديلات سوف تطرأ على الرسوم والبدلات لتصبح على الشكل الاتي:
- رخصة المركبة (دفتر السيارة): 2500000 ل.ل
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- رخصة السوق:2100000 ل.ل
- لوحات التسجيل: 1500000 ل.ل
- دفتر  سوق دولي:1500000 ل.ل

ولفت المصدر الى أنه سيكون هناك وصلان، الاول للرسوم والثاني كبدل خدمات تدفع في "النافعة" أو في ال OMT أو في Wish Money ومينيغرام ، وذلك من أجل تخفيف الإزدحام عن صناديق المالية في "هيئة إدارة السير" في الدكوانة.
وختم المصدر بأن لا تعديل على رسوم التسجيل لكونها عُدلت منذ فترة لتصبح على ال 15000 ل.ل. كسعر رسمي لصرف الدولار .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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