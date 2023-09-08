جدول جديد لأسعار المحروقات.. هكذا أصبحت!

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تراجع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 8 ألاف ليرة، والبنزين 98 أوكتان 7 ألاف ليرة فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 13 ألف ليرة واستقر سعر قارورة الغاز.وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.801.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.839.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.679.000 ليرة لبنانيةالغاز: 914.000 ليرة لبنانية