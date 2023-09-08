بعد تعرضه لحادث صدم من أيام.. شاب يفارق الحياة في طرابلس

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توفي المدعو "احمد كروم" متأثراً بجروح كان قد أصيب بها منذ أيام اثر تعرضه لحادث صدم على كورنيش الميناء في طرابلس، استدعى نقله الى المستشفىيذكر ان الحادث اسفر عن سقوط ٣ جرحى اصاتبتان وصفت حالتهما بالحرجة.