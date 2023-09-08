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لبنان
بعد تعرضه لحادث صدم من أيام.. شاب يفارق الحياة في طرابلس
Lebanon 24
08-09-2023
|
02:53
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توفي المدعو "احمد كروم" متأثراً بجروح كان قد أصيب بها منذ أيام اثر تعرضه لحادث صدم على كورنيش الميناء في طرابلس، استدعى نقله الى المستشفى
يذكر ان الحادث اسفر عن سقوط ٣ جرحى اصاتبتان وصفت حالتهما بالحرجة.
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حادث
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