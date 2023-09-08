ضحية جديدة للرصاص الطائش.. هذا ما جرى في طرابلس

توفيت الشابة مريم ابراهيم (عدلا) من سكان جبل محسن - طرابلس متأثرة بجراحها اثر تعرضها للرصاص الطائش نتيجة الاشكال المسلح الذي وقع منذ ايام في محلة الريجي - القبة وسقط في حينها عدد من الجرحى، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24".

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