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لبنان

ضحية جديدة للرصاص الطائش.. هذا ما جرى في طرابلس

Lebanon 24
08-09-2023 | 02:55
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توفيت الشابة مريم ابراهيم (عدلا) من سكان جبل محسن - طرابلس متأثرة بجراحها اثر تعرضها للرصاص الطائش نتيجة الاشكال المسلح الذي وقع منذ ايام في محلة الريجي - القبة وسقط في حينها عدد من الجرحى، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24".
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