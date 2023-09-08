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لبنان

"قنبلة أمنيّة موقوتة".. ماذا يجري في البقاع؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-09-2023 | 03:30
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سادت مخاوف لدى أهالي مناطق حدوديّة في البقاع من دخولِ عناصر "مدسوسة" من النازحين السوريين إلى مناطقهم مُجدداً وذلك خلال موجة النُّزوح المُتفاقمة حالياً باتجاه لبنان.
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وتقولُ المصادر إنَّ جهات حزبية ناشطة في البقاع تسعى للمواكبة مع مختلف الجهات المحلية هناك للسيطرة ولو نسبياً على التمدُّد السوري الجديد باتجاه لبنان، مشيرة إلى أنَّ الأساس في كلّ ذلك يجب أن يرتبط بسيطرة أمنيّة على تجمعات النازحين الجُدد الذين قد يشكلون "قنبلة أمنية موقوتة" في الأماكن التي يتجمعون بها في حال لم يتمّ التحكم بإنتشارهم.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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