"قنبلة أمنيّة موقوتة".. ماذا يجري في البقاع؟

سادت مخاوف لدى أهالي مناطق حدوديّة في البقاع من دخولِ عناصر "مدسوسة" من النازحين السوريين إلى مناطقهم مُجدداً وذلك خلال موجة النُّزوح المُتفاقمة حالياً باتجاه لبنان.

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