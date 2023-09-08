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لبنان

تحذيرٌ من وهاب.. هذا ما قاله

Lebanon 24
08-09-2023 | 03:17
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نشر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السّابق وئام وهاب منشوراً عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "تستمر سياسة السلطات الإسرائلية في مضايقة أبناء الطائفة الدرزية في الكرمل - فلسطين بمنعهم من التوسع السكني في قراهم بينما يشجع بن غفير المستوطنين على البناء في هذه المناطق. الوضع سيتجه نحو المواجهة".
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