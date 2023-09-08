تحذيرٌ من وهاب.. هذا ما قاله

نشر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السّابق وئام وهاب منشوراً عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "تستمر سياسة السلطات الإسرائلية في مضايقة أبناء الطائفة الدرزية في الكرمل - فلسطين بمنعهم من التوسع السكني في قراهم بينما يشجع بن غفير المستوطنين على البناء في هذه المناطق. الوضع سيتجه نحو المواجهة".

Advertisement