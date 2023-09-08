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لبنان

الراعي يبدأ جولته في الجبل بلقاء شيخ العقل: لبنان بحاجة الى وحدة

Lebanon 24
08-09-2023 | 03:22
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استهل البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته الى الجبل قبل ظهر اليوم الجمعة، بلقاء شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في دارته في شانيه، في ذكرى مصالحة الجبل.

وبعد اللقاء، قال شيخ العقل ابي المنى: في زيارتكم يا صاحب الغبطة رسالة محبة، وأهلا وسهلا بكم معاً نمضي، ومعاً نستمر لنكرس مسيرة المحبة والمصالحة والعيش الواحد.

بدوره، قال البطريرك الراعي من دارة الشيخ ابي المنى: "اعرب عن فرحتي وشكري لهذا اليوم الجميل الذي يجمعنا، ولي فرصة سعيدة لأنني من خلالها اعبّر عن روابط المحبة والصداقة التي تجمعنا سوياً".

وأضاف: " اقول اليوم من هذه الدار التارخية ان لبنان بحاجة الى الوحدة، فلبنان يتميز في البيئة المشرقية بأنه وحدة في التنوّع، والتنوّع مصان من الدستور، وعلينا ان نبني وحدتنا الداخلية، ولا يمكن ان يكون لبنان ارض التنوّع والحوار اذا لم يكن حيادياً".

وتابع الراعي: "لبنان مريض وككل مريض يحتاج الى تشخيص لكي يشفى من مرضه، وطالما نحن نخفي مرضنا سنموت فيه ولهذا السبب نحن في حالة انهيار ولا نريد ان نبحث ونشخّص ما هي مشكلتنا".

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