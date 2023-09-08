نقابة المستشفيات: مستحقات مرضى غسيل الكلى عالقة في وزارة المال

اعلنت نقابة المستشفيات في لبنان، في بيان، ان "مستحقات المستشفيات العائدة لمرضى غسيل الكلى، والذين هم على نفقة وزارة الصحة، معلقة في وزارة المال منذ اسابيع عدة، ولا يتم تسديدها على الرغم انها تعود الى الفترة الممتدة من اول سنة 2023 ولغاية الان".

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ولفت البيان الى ان "المستشفيات لا يمكنها تحمل تبعات هذا التأخير في التسديد، وهي تنبه انها اصبحت عاجزة عن تأمين المستلزمات الطبية والادوية لمرضى غسيل الكلى والتي تضاعفت اسعارها مرات عدة مؤخرا، وتلفت نظر المعنيين الى خطورة هذا الامر"، مطالبة ب"تسديد هذه المستحقات فورا دون مزيد من التأخير".