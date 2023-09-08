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لبنان

والدة النائب السابق خالد الضاهر في ذمة الله

Lebanon 24
08-09-2023 | 03:55
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غيّب الموت صباح اليوم والدة النائب السابق خالد الضاهر.
على ان يعلن في وقت لاحق مراسم الدفن.
 
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