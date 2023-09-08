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لبنان

قيادي في "حماس": العبث بأمن المخيمات الفلسطينية في لبنان ممنوع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-09-2023 | 04:15
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أكّد الناطق الإعلامي بإسم حركة "حماس" في لبنان جهاد طه أنّ "الحركة لم توقف مساعيها لوقف إطلاق النار في مُخيّم عين الحلوة ومعالجة كل تداعيات الإشتباكات الأخيرة"، مشيراً إلى أن "هناك من حاول يوم أمس إعادتنا إلى نقطة الصفر في المخيم وما يجري هو فتنة تسعى جهات مشبوهة لتمريرها".
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وفي حديثٍ عبر "لبنان24"، اليوم الجمعة، قال طه: "حريصون جداً على العمل الفلسطيني المُشترك والإشتباكات التي تحصل لا تخدم القضية الفلسطينية، ومشهد التهجير والنزوح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة مؤسفٌ جداً وغير مقبول ولن نسمح لأي جهة بالعبث بأمن المُخيّمات الفلسطينية".

وختم: "نؤكد على أهمية العلاقة اللبنانية - الفلسطينية ولن نُفرّط بها أبداً وسنقف بوجه كل من يحاول العبث بالأمن".




المصدر: خاص "لبنان 24"

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