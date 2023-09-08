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لبنان

صور حصرية..إصابة مبنى الأمن العام في سرايا صيدا بقذيفة هاون

Lebanon 24
08-09-2023 | 04:42
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أصيب مبنى الأمن العام في سرايا صيدا الحكومي بقذيفة هاون إثر الإشتباكات العنيفة في مخيم عين الحلوة.

وحصل "لبنان 24" على صور حصرية من داخل المبنى تظهر الأضرار، فيما أفيد عن إصابة أحد عناصر المكتب بجروحٍ نُقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات في صيدا.
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