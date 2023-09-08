مأساة في عكار... سيّدة تُوفيت بصعقة كهربائيّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ السيّدة "ل.ع" من بلدة ببنين في عكار، تُوفيت بعد تعرّضها لصعقة كهربائية في نظام الطاقة الشمسية.



ونُقلت جثتها إلى مستشفى الخير، وفتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً بالحادثة.

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