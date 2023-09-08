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لبنان

مأساة في عكار... سيّدة تُوفيت بصعقة كهربائيّة

Lebanon 24
08-09-2023 | 05:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ السيّدة "ل.ع" من بلدة ببنين في عكار، تُوفيت بعد تعرّضها لصعقة كهربائية في نظام الطاقة الشمسية.

ونُقلت جثتها إلى مستشفى الخير، وفتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً بالحادثة.
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ببنين

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