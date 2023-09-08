افرام: يبقى جبل لبنان العمود الفقري للقاء أهل لبنان من أجل كلّ لبنان

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كتب رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام عبر منصة "أكس": "عيد السيّدة العذراء السنة له لون مميّز بالنسبة لي. ملفتة هي زيارة البطريرك الراعي إلى الشوف في ذكرى مصالحة الجبل. الإحتفال بالقدّاس الإلهيّ مع كل طوائف لبنان له رمزيّة كبيرة جداً!".وأضاف: "أحلى هديّة للعذراء مريم في عيدها، أن يلتقي جميع أبناء الوطن على قيم مشتركة حول المحبّة والوحدة والالتزام بخير بعضهم البعض... ويبقى جبل لبنان العمود الفقري للقاء أهل لبنان من أجل كلّ لبنان".