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لبنان

علامة استقبل سفير لبنان في اليابان

Lebanon 24
08-09-2023 | 05:40
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إستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة سفير لبنان في اليابان نضال يحيى.
 
وعرض الطرفان للأوضاع العامة.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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