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لبنان

المكتب الإعلامي لوزير العدل رداً على عدوان: واكب منذ اللحظة الأولى التحقيقات المتعلقة بسلامة

Lebanon 24
08-09-2023 | 05:44
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رد المكتب الاعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري على ما جاء في المؤتمر الذي عقده النائب جورج عدوان وقال: "يهم وزير العدل التأكيد أنه واكب منذ اللحظة الأولى سير التحقيقات المتعلقة بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهو بعد المستجدات اجتمع  مع كل من القاضيين هيلانة إسكندر وماهر شعيتو  كل على حدة وذلك نهاري الجمعة والاثنين الفائتين في 1 و4 ايلول 2023 وذلك بعيدا من الإعلام". 
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وأضاف: "وبالتوافق مع رئيس مجلس القضاء الاعلى، اتخذ الوزير خوري بعدها قرارا بالطلب من التفتيش القضائي التدقيق في مجريات الجلسة وكيفية حصولها وصولاً إلى قرار الهيئة برفع يدها  عن الملف ومن ثم تنحيها عنه. فاقتضى التوضيح".
 
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