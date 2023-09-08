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لبنان

بقرادونيان عرض وسليم لملف النازحين والوضع الأمني

Lebanon 24
08-09-2023 | 06:10
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 زار الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان وعضو اللجنة المركزية في الحزب باروير دير غوكاسيان، وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، حيث دار النقاش حول التطورات الأخيرة في البلاد.
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كذلك، تم التطرّق خلال اللقاء إلى "ملف عودة النازحين السوريين والوضع الأمني بشكل عام في البلاد ودور الجيش اللبناني لا سيما في الظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد"، وفق بيان عن مكتب بقرادونيان.

 
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