Advertisement

لبنان

بخصوص بيانات القيد الإفرادية والعائلية الإلكترونية.. هذا ما سيحصل بدءا من الاثنين

Lebanon 24
08-09-2023 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1105355-638297755687734693.jpg
Doc-P-1105355-638297755687734693.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان التالي: 

إلتزاماً من هذه الإدارة بخطّة العمل التي وضعتها منذ العام 2017 لجهة مكننة وتطوير العمل في المديرية العامة للأحوال الشخصية لتسهيل شؤون المواطنين، وذلك بالاعتماد على قدراتها البشرية الذاتية والاستغناء عن الشركات الخاصة بهدف توفير المال على الدولة اللبنانية وعدم تكبيدها أعباءً مالية إضافية، وإستكمالاً للخطوات التي باشرت بها هذه المديرية العامة لمكننة بيانات القيد،  
Advertisement

وبعد إنجاز كافة المراحل التحضيرية لبرنامج بيان القيد الإفرادي والعائلي الإلكتروني، من أعمال تدريب للموظفين وتحديث البرامج والتجارب عليها واستلام النماذج الجديدة، 

تُعلن المديرية العامة للأحوال الشخصية أنه اعتباراً من صباح يوم الاثنين الواقع في 11/9/2023 ستُباشر أقلام النفوس بإصدار بيانات القيد الإفرادية والعائلية الإلكترونية وفقاً للنموذج الجديد الموحّد والذي يتضمّن معايير جديدة أهمها  الـ QR كود الذي سيسمح لأي معني بالاطلاع على صحّة مندرجات القيود بالإضافة إلى منع الإلتباس الذي كان يتمّ عند تعبئة بيانات القيد العائلية يدوياً، 

علماً أنه يمكن الإطلاع على خصائص النظام والبيان الجديد ومواصفاته من خلال الفيديو المنشور على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأحوال الشخصية www.dgcs.gov.lb، 

 
وأخيراً تذكر هذه المديرية العامة أنه وفي حال لا يزال لدى المواطنين نسخ عن بيانات قيد عائلية وإفرادية صادرة اعتباراً من العام 2017، فبإمكانهم تجديدها في أقلام النفوس ومهرها بعبارة " لم يطرأ أي تعديل حتى تاريخه ". 


يرجى مراجعة الرابط الالكتروني التابع للمديرية العامة للأحوال الشخصية:  الموقع الرسمي للمديرية العامة للاحوال الشخصية | DGCS
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:55 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-09-08
04:41 | 2023-09-08
05:00 | 2023-09-08
07:44 | 2023-09-08
07:34 | 2023-09-08
07:33 | 2023-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24