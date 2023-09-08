33
o
بيروت
34
o
طرابلس
28
o
صور
34
o
جبيل
32
o
صيدا
33
o
جونية
35
o
النبطية
35
o
زحلة
35
o
بعلبك
26
o
بشري
33
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
منعاً لأي إلتباس... تأكدوا من هوية جباة فواتير الكهرباء!
Lebanon 24
08-09-2023
|
06:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت شركة "بوتك" للصيانة والتشغيل (BUS)،احدى شركات مقدمي الخدمات لكهرباء لبنان ، بيانا إلى جميع المشتركين في المنطقة الجغرافية الأولى (جبل لبنان الشمالي - محافظة لبنان الشمالي - محافظة عكار) يتعلق بجباية فواتير الكهرباء.
Advertisement
وجاء في البيان: "حفاظا على حقوق المشتركين ومنعا لأي إلتباس في عملية جباية فواتير الكهرباء لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، تتمنى شركة "بوتك" للصيانة والتشغيل( BUS) من كافة المشتركين التأكد من هوية جابي الشركة ومطابقتها مع بطاقة العمل الخاصة به التي تظهر صورته ومعلوماته الشخصية عند حضوره إلى منازلهم أو إلى مؤسساتهم وفي حال الإشتباه بأي أمر مريب يرجى مراجعة الشركة فورا عبر الإتّصال بمركز الإتصالات على الرقم الساخن 1576.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الحكومة تصدر مراسيم استعادة الجنسية.. واليكم الاسماء
Lebanon 24
الحكومة تصدر مراسيم استعادة الجنسية.. واليكم الاسماء
08:19 | 2023-09-07
07/09/2023 08:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة "كريستال" ستيفاني عطالله تظهر مع حبيبها المغني الشهير في فيديو كليب.. اول كلمة
Lebanon 24
بطلة "كريستال" ستيفاني عطالله تظهر مع حبيبها المغني الشهير في فيديو كليب.. اول كلمة
10:40 | 2023-09-07
07/09/2023 10:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار لموظفي القطاع العام... إليكم ما قرّره مجلس الوزراء بشأن إعطاء تعويض شهري
Lebanon 24
خبر سار لموظفي القطاع العام... إليكم ما قرّره مجلس الوزراء بشأن إعطاء تعويض شهري
12:06 | 2023-09-07
07/09/2023 12:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الصيفية لم تنتهِ بعد: استعدوا لموجة حارة جديدة.. وهذا موعد انحسارها
Lebanon 24
الصيفية لم تنتهِ بعد: استعدوا لموجة حارة جديدة.. وهذا موعد انحسارها
00:20 | 2023-09-08
08/09/2023 12:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بأوضاع حميمة مع خطيبها.. شاهدوا ماذا فعلت بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية (صور)
Lebanon 24
ظهرت بأوضاع حميمة مع خطيبها.. شاهدوا ماذا فعلت بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية (صور)
00:55 | 2023-09-08
08/09/2023 12:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2023-09-08
منصّة "بلومبيرغ": آلية عملها وسعر دولارها والفئات المستفيدة
04:41 | 2023-09-08
في 9 نقاط.. هذه قصّة آخر إشتباكات في عين الحلوة بين الأمس واليوم
05:00 | 2023-09-08
تشتّت وانقسام.. هل يحضر نواب "التغيير" حوار "الأيام السبعة"؟
07:44 | 2023-09-08
حسن خليل: ليس غريباً على من يتقن فن تعطيل مصالح البلاد والعباد أنّ يُبدل ترحيبه بمبادرة بري الحوارية
07:34 | 2023-09-08
الراعي وأبي المنى وصلا الى المختارة
07:33 | 2023-09-08
أمرٌ غير معتاد حصل خلال خطبة الصلاة... مسلّحون اقتحموا مسجداً في عكار وهذا ما فعلوه بالشيخ والمصلّين
فيديو
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
08/09/2023 14:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
08/09/2023 14:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
08/09/2023 14:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24