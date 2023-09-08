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لبنان

رئيس بلدية صيدا: وضع الفلسطينيين النازحين من عين الحلوة مأسوي

Lebanon 24
08-09-2023 | 06:27
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 أوضح رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم خضر بديع أن "وضع النازحين من مخيم عين الحلوة والتعمير والمناطق المجاورة للمخيم جراء الاشتباكات مأسوي ، وأن عشرات العائلات نزحت ليلا إلى مسجد الموصللي وإلى بلدية صيدا التي استضافت وحدها أكثر من 300 شخص من أطفال ونساء وشيوخ ممن نزحوا ليلا وفجرا". 
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وناشد، خلال تفقده لنازحين في باحة البلدية برفقة نائبه الدكتور عبدالله كنعان وقائد شرطة البلدية المفوض بدر قوام، المنظمات الاغاثية المحلية والعالمية "مد يد المساعدة، لان الوضع الصحي والإجتماعي للنازحين كارثي ونقدر أن أعدادهم ستزداد".

ودعا " المسؤولين إلى الضغط  بجدية لوقف اطلاق نار دائم في عين الحلوة"، واصفاً  تداعيات الإشتباكات بالكارثية على المخيم وصيدا ومنطقتها"، وقال": "لكي نستطيع أن نقوم بالمسؤوليات تجاه النازحين ، ونحن نعمل بكل إمكاناتنا مع المنظمات المحلية والجمعيات الأهلية التي هبت للمساعدة مشكورة للتخفيف عنهم" . كما نوه "بأداء الشرطة البلدية التي عملت قيادتها وعديدها للسهر على تأمين احتياجات النازحين بالتنسيق مع الدكتور كنعان رغم الإمكانات المتواضعة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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