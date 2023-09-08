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لبنان

الحجار: مجلس الوزراء وافق على مشروع إتفاقيّة القرض بين لبنان والبنك الدولي حول "أمان" (صور)

Lebanon 24
08-09-2023 | 07:01
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اعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجّار في بيان حول برنامج أمان: "في إطار العمل الذي قامت به وزارة الشؤون الإجتماعيّة من أجل الحصول على تمويل إضافي لبرنامج أمان من البنك الدولي، ونجحت بالحصول على 300 مليون دولار، وبعد موافقة كلّ من وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة المالية ورأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على مشروع إتفاقيّة القرض بين الدولة اللبنانية والبنك الدولي. وعليه، تبقى المحطّة الأخيرة في مجلس النواب للحصول على موافقته على الإتفاقيّة، قبل البدء بالتنفيذ وتحويل الأموال إلى مصرف لبنان للتمكّن من استكمال دفع المساعدات".
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