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لبنان

عن إشتباكات عين الحلوة.. ماذا كشفَ مسؤولٌ في حركة "فتح"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-09-2023 | 07:21
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قال أمين سر حركة "فتح" في صيدا اللواء ماهر شبايطة لـ"لبنان24" إنَّ "ما يجري في عين الحلوة هو مُخطّط ينسقه إرهابيون يحملون فكر تنظيم داعش"، مؤكداً أنَّ "الحركة لن تسمح لأيّ جماعات مُتطرفة بالسيطرة على المُخيّم".
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ولفت شبايطة إلى أنَّ "فتح" مُتمسكة بمطلب تسليم قتلة القيادي في الحركة اللواء أبو أشرف العرموشي للدولة اللبنانيّة، وقال: "هذاحقّ لن نتنازل عنه، ونسعى حالياً لتعزيز القُوّة الأمنيّة الفلسطينية المشتركة في عين الحلوة من أجل جلب المطلوبين ونحنُ من نُحدّد ساعة الصفر وليس الجماعات الإرهابيّة".

وختم: "تنسيقنا مفتوحٌ مع الدولة اللبنانية والجيش وحريصون على أمن المخيم الذي نُدافع عنه بالتعاون مع كافة الفصائل الفلسطينيّة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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