الراعي وأبي المنى وصلا الى المختارة

Advertisement

وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى الى قصر المختارة.وكان عقد لقاء مع الراعي في مكتبة بعقلين الوطنية، حضره فعاليات رسمية ودينية وحشد من أبناء المنطقة، وألقى البطريرك كلمة عدد فيها "ثمار" مصالحة الجبل، مشيرا الى انها على الصعيد السياسي تمثلت بعودة الحضور الحزبي السياسي الى الشوف وكذلك حرية العمل السياسي وعلى الصعيد الاجتماعي عودة المسيحيين الى أرزاقهم وإعمار بيوتهم والكنائس بشكل ملفت وعادت الحياة الاجتماعية بين المسيحيين والدروز بكل حسناتها.وعلى الصعيد التربوي فتحت المدارس والمؤسسات والمعاهد والجامعات وحضرت الرهبانيات لتؤدي رسالتها في هذا الشأن".