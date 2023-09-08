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لبنان

أمرٌ غير معتاد حصل خلال خطبة الصلاة... مسلّحون اقتحموا مسجداً في عكار وهذا ما فعلوه بالشيخ والمصلّين

Lebanon 24
08-09-2023 | 07:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسلّحين اقتحموا مسجد الدلبة في برقايل – عكار، أثناء خطبة صلاة ظهر الجمعة، وقاموا بطرد المصلّين من باحة المسجد، وأجبروا الخطيب الشيخ يعقوب . م. على النزول عن المنبر بالقوّة.
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وقد أكمل شيخ آخر الصلاة، فيما عُلم أنّ المسلّحين هم أبناء عمّ الشيخ يعقوب.م، وهناك خلافات عائلية سابقة بينهم.

 
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