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لبنان

ميقاتي وشخصيات قدموا واجب التعزية لمولوي بوفاة عمته

Lebanon 24
08-09-2023 | 08:02
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زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في دارته في طرابلس لتقديم واجب التعزية بوفاة عمته المرحومة فتاة مولوي.
 
كما حضر معزيا رئيس أساقفة طرابلس وسائر الشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس خوري والضباط الكبار وشخصيات وفعاليات.
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