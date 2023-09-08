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لبنان

بو حبيب أكد وفرونتسكا استمرار التنسيق بين "اليونيفيل" والسلطات اللبنانية

Lebanon 24
08-09-2023 | 08:05
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إستقبل  وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا، واستعرضا اجواء التجديد لليونيفيل في مجلس الامن هذا العام، حيث رحبت المنسقة الخاصة بانتقال وزير الخارجية شخصيا الى نيويورك لمواكبة عملية التجديد ولقاءاته المباشرة بأعضاء مجلس الامن وبالامين العام للامم المتحدة، لما لذلك من أهمية في شرح وجهة نظر لبنان. 
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وأكد بو حبيب وفرونتسكا "أهمية استمرار التنسيق بين اليونيفيل والسلطات اللبنانية وفق ما جاء في القرار الجديد الذي تبناه مجلس الامن وبما يتوافق مع اتفاقية الSOFA، الأمر الذي يظهر جليا ميدانيا في الجنوب في ظل التنسيق المستمر والفعال بين الجهتين". 

كما تطرقا الى أهمية العمل لإيجاد حل للنقاط الحدودية البرية المتبقية تعزيزا للاستقرار في الجنوب وحفظا لحقوق لبنان.
 
واجتمع الوزير بوحبيب مع وفد من مجلس الاعمال اللبناني - الكويتي برئاسة السيد علي خليل، في حضور المدير العام للمغتربين هادي هاشم . وعرض الوفد  لنشاط المجلس في الكويت ولبنان وبرنامج عمله للسنة المقبلة 2024 .
 
ورحب الوزير بوحبيب بالوفد وشكره على جهوده التي يقوم بها، خصوصا مساعدته للبنانيين في الكويت خلال فترة جائحة "الكوفيد" وكذلك دعمهم للسفارة اللبنانية.
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