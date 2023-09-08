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لبنان

الراعي من المختارة: لبنان أصبح غريباً عن ذاته

Lebanon 24
08-09-2023 | 08:08
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أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من المختارة، حيث التقى وشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الكتور سامي أبي المنى، النائب السابق وليد جنبلاط ، ان"هذا اليوم تاريخي وأتينا لكي نحيي مرة أخرى المصالحة التي قمت بها مع البطريرك صفير وأردتما أن تشمل جميع اللبنانيين".
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واشار الى انه "لا يمكن أن يستمر لبنان في هذه الحالة وقد بات غريبا عن ذاته وهو مريض يجب تشخيص مرضه ومعالجته بالمصالحة الصريحة بين جميع اطيافه".
 
وقال البطريرك الراعي:"ان هذه الدار التاريخية لا يمكن ان نزورها من دون ان يكون لها الاثر اللافت لاننا نقف امام تاريخ كبير من الوطنية ونفرح لان حاميها وحامي التاريخ الذي تحمله هو صاحبها وليد بك جنبلاط الذي يشكل موضوع امان عند اللبنانيين الذين ينتظرون مواقفه".
 
وتابع:" لقد اتينا لنحيي ذكرى المصالحة التي قمتم بها مع المثلت الرحمة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير وأردتما ان تشمل كل اللبنانيين. نحن اليوم نعمل لتكون مصالحة صريحة لانه لا مصالحة من دون مصارحة. المؤسف اننا اليوم نخاف ان نقف امام ذواتنا ونخاف ان نشخص مشكلتنا وهذا السبب الاساسي لتفاقم مشكلتنا ومرضنا بات كالسرطان يفتك رويدا ليأكل الجسم".
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