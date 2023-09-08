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لبنان
"مستخدمو الضمان": استمرار العمل يومي الثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع
Lebanon 24
08-09-2023
|
08:27
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أوضح المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي، في بيان ، "ان المستخدمين المدعومين من النقابة، تحملوا المسؤولية في فترة جائحة "كورونا" ولم يقفلوا الصندوق، في ظل تقاعس المسؤولين عن تأمين الحماية الوقائية لهم، فعملوا بلحمهم الحي لتأمين مصالح المضمونين واصحاب العمل سواسية".
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واكد "ان النقابة، ومن خلفها المستخدمين، تحملت منذ بداية فترة الانهيار الاقتصادي مسؤوليتها ولم تقفل الصندوق بالرغم من الظلم والاجحاف الذي تعرضت له، وبسبب عدم القدرة الاقتصادية للمستخدم من الالتحاق بالعمل اكثر من يومين اسبوعياً، وحالياً النقابة وتحسساً منها بالمسؤولية التي لا يتحلى بها المسؤولون عن الصندوق، وضمن واجباتها وامكانياتها كونها هي ليست الادارة لتفرض الحلول، ومع ذلك استمرت بفتح الصندوق يومين في الاسبوع لتسيير هذا المرفق لاصحاب العمل والمضمونين، ومع ذلك، لم يتجاوب مجلس الادارة الكريم باي ايجابية تلحظ، وحتى الحد الادنى غير متوافر".
واذ اشارت النقابة الى "ان ظروف العمل غير الصحية ازدات سوءا، ان من ناحية بيئة العمل، وان من ناحية مستلزمات تسير المرفق العام كالقرطاسية : (مطبوعات، محابر وورق) وتأمين التيار الكهربائي ومادة المازوت.."، حذرت المعنيين "بعدم تحميلها مسؤولية ما آل اليه الصندوق، وانها ستبقى السد المنيع في وجه مخطط تدمير هذا المرفق الاجتماعي".
وطلبت من المضمونين واصحاب العمل "الوقوف الى جانبها، فدمار المؤسسة سيكون على الجميع، لذلك، ان النقابة باقية على موقفها بقرار العمل يومي الثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع، وتحتفظ بحقها بالتصعيد عند الحاجة لحين البت بالمطالب واهمها: تأمين التغطية الاستشفائية والدوائية بقيمتها السابقة للمضمونين والمستخدمين وتصحيح الاجور اسوة بباقي المؤسسات العامة وكما المنح المدرسية".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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