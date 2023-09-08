Advertisement

لبنان

مطالبة بإعادة النظر في تسعيرة ربطة الخبز!

Lebanon 24
08-09-2023 | 08:37
A-
A+
Doc-P-1105410-638297843872525116.jpg
Doc-P-1105410-638297843872525116.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 إعتبر رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور في بيان، أن "الصمت والسكوت وعدم التحرك لإعادة إعمار إهراءات القمح والحبوب من قبل الهيئات السياسية والهيئات الإقتصادية، جريمة بحق وطن وشعب بأكمله، لأنه عندما نقول لبنان بلا أهراءات يعني بلا مخزون قمح وحبوب، وهذا الأمر أخطر ما يمكن أن نسمعه ونتجاهله"، متمنيا على "كل من يملك الضمير الحي في لبنان او في الدول الصديقة له، أن يعمل على إعادة إعمار الإهراءات لكي يكون لدى لبنان مخزونا من القمح والحبوب يحميه من المجاعة عند وقوع الكوارث واشتعال الحروب".
Advertisement

وطالب سرور وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام، بـ"إعادة النظر في تسعيرة ربطة الخبز بعد أن أصبحت الأفران تدفع كل الرسوم والاكلاف والمكونات الخاصة بربطة الخبز، إما بدولار السوق السوداء او على سعر صيرفة، ونتمنى عليه الأخذ بعين الاعتبار موضوع الضريبة على القيمة المضافة. فلم يعد يحق للافران استرداد مستحقات الضريبة على القيمة المضافة من وزارة المالية. وهذه التكاليف تضع الافران أمام مشاكل كبيرة، إضافة الى مشاكل أجور العمال التي أصبحت عبئا علينا رغم انها لا تكفيهم لتأمين حياة كريمة، ولا زال الاجر على المنصة الخاصة بوزارة الاقتصاد لا يتجاوز 175 دولارا اميركيا وهذا الامر يجب إصلاحه".

وختم موضحا أن "الأفران تعيش أزمة في ظل دولرة كل شيء في البلاد، وربحها لا يزال ١٥بالمئة بالليرة اللبنانية على الدعم الذي لا يغطي الا مادة الطحين على دولار 15 الف ليرة، ونحن لا نريد قتل الذئب بل ان نأكل الحصرم وأكل العنب صعب في هذه الأيام".

 

                                                 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:55 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:04 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:41 | 2023-09-08
02:00 | 2023-09-08
05:00 | 2023-09-08
10:29 | 2023-09-08
10:24 | 2023-09-08
10:16 | 2023-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24