Advertisement

لبنان

هاشم: الحوار هو الطريق لحماية الوطن من اي مغامرة ومقامرة بمصيره

Lebanon 24
08-09-2023 | 09:38
A-
A+
Doc-P-1105422-638297879820316495.jpeg
Doc-P-1105422-638297879820316495.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم في بيان، ان "الاصوات التي تطل مع كل بارقة امل لاخراج البلد مما يتخبط به، لتنعق في برية الشؤم للتخريب والاستمرار بنهج التعطيل برفضها التلاقي والتواصل البناء، رهانا على اوهام لطالما ابقت الوطن في دائرة التوتر بسبب الخطاب الموتور ورمي التهم جزافا والتشكيك بكل روحية ايجابية، رهانا على اوهام وخطايا اخذ البلد الى ما يتناقض مع مفاهيم الوحدة والعيش الواحد الذي يحميه التوافق والتفاهم بين ابنائه لانقاذه من اصحاب النوايا الخبيثة والايادي الملوثة ورمي التهم جزافا والتشكيك بكل خطوة وموقف لإنقاذ الوطن من الخطايا التي يرتكبها هؤلاء بحقه".
Advertisement

اضاف: "آن الأوان ليدرك الجميع ان مسؤولية انقاذ بلدنا بايدينا قبل انتظار الخارج، والحوار هو الطريق لحماية الوطن من اي مغامرة ومقامرة بمصيره كما حاله اليوم مع اصحاب الرهانات الخاطئة الرافضة لمنطق الحوار وعدم الاستجابة مع المبادرة الأخيرة للرئيس نبيه بري التي تكاد تكون الفرصة الاخيرة للحفاظ على ما تبقى من امكانات في هذا الوطن قبل فوات الاوان، وساعة لا ينفع الندم على ما يرتكب باسم قيم ومفاهيم البعض منها براء".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:55 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:04 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2023-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:41 | 2023-09-08
02:00 | 2023-09-08
05:00 | 2023-09-08
10:29 | 2023-09-08
10:24 | 2023-09-08
10:16 | 2023-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24