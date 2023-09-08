هاشم: الحوار هو الطريق لحماية الوطن من اي مغامرة ومقامرة بمصيره

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رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم في بيان، ان "الاصوات التي تطل مع كل بارقة امل لاخراج البلد مما يتخبط به، لتنعق في برية الشؤم للتخريب والاستمرار بنهج التعطيل برفضها التلاقي والتواصل البناء، رهانا على اوهام لطالما ابقت الوطن في دائرة التوتر بسبب الخطاب الموتور ورمي التهم جزافا والتشكيك بكل روحية ايجابية، رهانا على اوهام وخطايا اخذ البلد الى ما يتناقض مع مفاهيم الوحدة والعيش الواحد الذي يحميه التوافق والتفاهم بين ابنائه لانقاذه من اصحاب النوايا الخبيثة والايادي الملوثة ورمي التهم جزافا والتشكيك بكل خطوة وموقف لإنقاذ الوطن من الخطايا التي يرتكبها هؤلاء بحقه".اضاف: "آن الأوان ليدرك الجميع ان مسؤولية انقاذ بلدنا بايدينا قبل انتظار الخارج، والحوار هو الطريق لحماية الوطن من اي مغامرة ومقامرة بمصيره كما حاله اليوم مع اصحاب الرهانات الخاطئة الرافضة لمنطق الحوار وعدم الاستجابة مع المبادرة الأخيرة للرئيس نبيه بري التي تكاد تكون الفرصة الاخيرة للحفاظ على ما تبقى من امكانات في هذا الوطن قبل فوات الاوان، وساعة لا ينفع الندم على ما يرتكب باسم قيم ومفاهيم البعض منها براء".