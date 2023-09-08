العثور على جثة متحللة... ماذا تبيّن مع الأدلة الجنائيّة بعد الكشف عليها؟

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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة متحللة تعود للمواطن م.قدورة، في منطقة الست نفيسة في صيدا.وكشفت الأدلّة الجنائيّة على الجثة، وتبيّن أنّه تُوفي نتيجة أزمة قلبية حادة، قبل حوالي 10 أيّام.ونُقلت الجثة عبر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد إلى مقبرة سيروب بعد إشارة الجهات الرسمية، حيث جرت مراسم الدفن بحضور العائلة.