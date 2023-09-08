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لبنان

شيا: ملتزمون بإعادة الأراضي الملغومة إلى الاستخدام المنتج

Lebanon 24
08-09-2023 | 10:24
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أشارت سفارة الولايات المتحدة الاميركية في بيان، الى أنه "في الثامن من أيلول الجاري انضمت السفيرة الاميركية دوروثي شيا إلى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في رأس بعلبك للاحتفال بالانتهاء من إزالة الالغام في منطقتي عرسال ورأس بعلبك. كما استعرضت السفيرة شيا التقدم المحرز منذ هزيمة داعش وجبهة النصرة في المنطقة في العام 2017". 
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وذكر البيان أن "الولايات المتحدة قدمت أكثر من 5.9 مليون دولار كمساعدة للمجموعة الاستشارية للألغام (MAG) من أجل إزالة العبوات الناسفة والألغام العشوائية التي خلفتها الجماعات الارهابية عندما نجح الجيش اللبناني في طردها من عرسال خلال عملية "فجر الجرود”.  وبعد إزالة 219 عبوة ناسفة وتنظيف 2.9 مليون متر مربع من الأراضي، أعلن مركز مكافحة الألغام التابع للجيش اللبناني رسميا أن المنطقة خالية من مخلفات الحرب القابلة للإنفجار". 

وقالت شيا: "سواء في جبل لبنان أو عكار أو البقاع أو الشوف أو في عرسال ورأس بعلبك، نحن ملتزمون بالحفاظ على سلامة المدنيين وإعادة الأراضي الملغومة سابقا إلى الاستخدام المنتِج". 

 
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