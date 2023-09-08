للمستشفيات الخاصة والمعنيين بغسيل الكلى.. "المالية": ننتظر المستندات المطلوبة

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، البيان الاتي :"يهم وزارة المالية ان توضح للمستشفيات الخاصة وكل المعنيين بغسيل الكلى، ان الوزارة، ما زالت تنتظر من وزارة الصحة المستندات المطلوبة المتعلقة بهذه المستحقات، وذلك من أجل ان تتمكن من اجراء عمليات صرف المبالغ المالية المخصصة لذلك ودفعها في أسرع وقت ممكن".

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