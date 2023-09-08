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لبنان

آخر المعلومات من عين الحلوة.. هذا جديد الوضع الميدانيّ

Lebanon 24
08-09-2023 | 11:04
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يُخيّم هدوءٌ حذر على مخيم عين الحلوة بعد جولةٍ جديدة من الإشتباكات اندلعت عصر اليوم الجمعة بين عناصر من حركة "فتح" من جهة وعناصر من جماعتيْ "جُند الشام" و "الشباب المُسلم" من جهةٍ أخرى. 
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وفي السّياق، قالت مصادر ميدانيّة لـ"لبنان24" إنَّ وقف إطلاق النار جاء بعد إتصالاتٍ مكثفة تواصلت خلال الساعات الماضية لتطويق التوتر، مشيرة إلى أنَّ التأهّب ما زال قائماً عندَ مختلف المحاور وبشكل أساسيّ في الطوارئ، التّعمير التحتاني، حطّين، جبل الحليب.
 
كذلك، أفادت المصادر بأنّ الإجتماع الذي عُقد اليوم في ثكنة زعيب - صيدا ساهم بالضغط لوقف إطلاق النار، وقد حضره أمين سر "فتح" في لبنان فتحي أبو العرادات ومسؤول حركة "حماس" أحمد عبد الهادي. 

وحالياً، فإنَّ الجيش يواصل إقفال معظم مداخل المُخيّم وذلك وسط إجراءاتٍ مُشدّدة هناك، فيما أفيدَ أيضاً عن إقفال طريق المية وميّة بسبب وصول قذائف إلى هناك جرّاء الإشتباكات ولم تنفجر. 

في غضون ذلك، قالت مصادر مُقرّبة من حركة "فتح" لـ"لبنان24" إنَّ المجموعات المُسلحة داخل مخيم عين الحلوة تُخطط لتدميره من خلال الهجمات التي تشنُّها، مشيرة إلى أنّ "المسلحين التابعين لجند الشام والشباب المُسلم يتعمدون إحراق المنازل والمحال التجارية في حي حطين والبركسات وبستان القدس".
 
وختمت: "نُطالب برفع أي غطاء من أي جهة كانت عن هذه المجموعات التي تعبثُ بأمن المخيم وسلامة أبنائه".
 
 
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