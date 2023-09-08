31
o
بيروت
31
o
طرابلس
26
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
25
o
بشري
31
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عبّود غادر منزله ولم يعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
Lebanon 24
08-09-2023
|
11:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:
Advertisement
- عبود حسن طه حاج سليمان (مواليد عام 1989، سوري)
الذي غادر منزله الكائن في بلدة كفررمان – بالقرب من الحسينيّة بتاريخ 03/09/2023، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة النبطية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 531178- 07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت بأوضاع حميمة مع خطيبها.. شاهدوا ماذا فعلت بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية (صور)
Lebanon 24
ظهرت بأوضاع حميمة مع خطيبها.. شاهدوا ماذا فعلت بطلة مسلسل "كريستال" اللبنانية (صور)
00:55 | 2023-09-08
08/09/2023 12:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنان معروف... أُصيب بجلطة دماغيّة ونُقل على الفور إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
وفاة فنان معروف... أُصيب بجلطة دماغيّة ونُقل على الفور إلى المستشفى (صورة)
05:04 | 2023-09-08
08/09/2023 05:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الصيفية لم تنتهِ بعد: استعدوا لموجة حارة جديدة.. وهذا موعد انحسارها
Lebanon 24
الصيفية لم تنتهِ بعد: استعدوا لموجة حارة جديدة.. وهذا موعد انحسارها
00:20 | 2023-09-08
08/09/2023 12:20:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل: هكذا ستصبح رسوم الميكانيك
Lebanon 24
بالتفاصيل: هكذا ستصبح رسوم الميكانيك
03:15 | 2023-09-08
08/09/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منصّة "بلومبيرغ": آلية عملها وسعر دولارها والفئات المستفيدة
Lebanon 24
منصّة "بلومبيرغ": آلية عملها وسعر دولارها والفئات المستفيدة
06:00 | 2023-09-08
08/09/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:04 | 2023-09-08
آخر المعلومات من عين الحلوة.. هذا جديد الوضع الميدانيّ
12:41 | 2023-09-08
خبرٌ عن مقتل مسؤول في "حزب الله" ضمن خلدة.. هذه حقيقته!
12:14 | 2023-09-08
من قصد جنبلاط بعبارة "نابشي القبور"؟
12:01 | 2023-09-08
رسالة ناريّة من قائد الجيش: كفى إتهاماتٍ باطلة
11:54 | 2023-09-08
هيئة العمل الفلسطيني المُشترك في صيدا: ملتزمون بوقف إطلاق النار في عين الحلوة
11:46 | 2023-09-08
المقاصد - صيدا أعلنت إقفال مدارسها يوم غد بسبب توتر عين الحلوة
فيديو
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
08/09/2023 19:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
08/09/2023 19:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
08/09/2023 19:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24