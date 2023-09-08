عبّود غادر منزله ولم يعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:- عبود حسن طه حاج سليمان (مواليد عام 1989، سوري)الذي غادر منزله الكائن في بلدة كفررمان – بالقرب من الحسينيّة بتاريخ 03/09/2023، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة النبطية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 531178- 07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.